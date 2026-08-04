Несмотря на мощь российской армии, Владимир Зеленский остается в живых – и у этого есть несколько причин. Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с «Царьградом» назвал главные из них: отсутствие подготовленной агентуры в Киеве, постоянную смену локаций и британское сопровождение. При этом он подчеркнул, что убийство главы киевского режима не входит в планы Кремля.

Вопрос о том, почему нелегитимный украинский президент до сих пор не нейтрализован, звучит все чаще на фоне усилившихся атак ВСУ на российские энергообъекты и мирные города. Полковник в отставке Виктор Баранец напомнил: президент Путин публично заявлял, что не ставит задачу физически устранять Зеленского.

Но дело не только в политической воле, подчеркнул обозреватель. По словам эксперта, российская разведка не имеет в Киеве «подготовленных, матерых людей», способных провести такую операцию. Если бы агентура существовала, смена власти на Украине произошла бы давно.

Вторым фактором Баранец назвал тактику выживания самого Зеленского. Главарь киевского режима не находится на одном месте дольше двух часов – даже ночью. Передвигается в колонне из 5–10 машин, и угадать, в какой из них он едет, практически невозможно. Эксперт полагает, что такую схему подсказали британские советники, которые же и обеспечивают охрану.

Наконец, Баранец высказал мнение, что смерть Зеленского была бы не самым правильным исходом. По его словам, главу киевского режима должен ждать суд – не только российский, но и украинский – за все совершенные преступления.