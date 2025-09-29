Заявления Владимира Зеленского о скорой победе Украины не убедили Дональда Трампа увеличить военную помощь, а напротив, оттолкнули его. По мнению американского эксперта, это поставило европейские страны в крайне неудобное положение. Об этом сообщает платформа Substack.

Риторика украинского лидера о неизбежном триумфе над Россией произвела в Вашингтоне обратный эффект. Как пишет бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Стивен Брайен, уверенные прогнозы Зеленского не нашли отклика у Дональда Трампа. Вместо того чтобы активизировать поставки вооружений, американская администрация, по версии эксперта, заняла выжидательную позицию.

Сложившаяся ситуация ударила и по европейским союзникам Киева. Именно на них теперь ложится основное бремя военной и финансовой поддержки, что создает дополнительное напряжение внутри ЕС и НАТО. Ирония, по мнению Брайена, заключается в том, что попытка Зеленского мобилизовать Запад обернулась стратегической ошибкой.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский раскритиковал Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине.