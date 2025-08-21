В США заявили, что встреча Путина и Зеленского маловероятна

Вероятность согласия российского президента Владимира Путина на переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским оценивается как низкая. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники информации.

В публикации приводится мнение российского исследователя, имеющего связи с высокопоставленными дипломатами РФ. По его словам, Путин вряд ли одобрит личную встречу, так как это, с точки зрения Москвы, будет означать признание украинской власти, что создаст нежелательные последствия.

Подчеркивается, что российская сторона придерживается мнения, что любые переговоры возможны лишь после достижения соглашения по ключевым условиям. Фактически для Москвы это означает безоговорочную капитуляцию Украины.

