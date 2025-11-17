Варшава готовится к войне: в Генштабе Польши видят признаки подготовки агрессии

Польский генерал Веслав Кукула заявил о подготовке вооруженного нападения на страну. По его словам, неизвестный противник целенаправленно создает обстановку для потенциальной агрессии. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

Начальник Генштаба Войска Польского Веслав Кукула сообщил, что страна якобы столкнулась с подготовкой к вооруженному нападению. Высокопоставленный военный раскрыл, что серия инцидентов, включая кибератаки и диверсии, является частью стратегии неизвестного противника. Целью этих действий он назвал подрыв доверия граждан к правительству и силовым структурам для создания благоприятных условий для агрессии.

На этом тревожном фоне за сутки дважды была повреждена критически важная железнодорожная линия Варшава — Люблин, по которой следует военные грузы для Украины. Премьер-министр Дональд Туск прямо назвал произошедшее диверсией, пообещав найти виновных.

Ранее сообщалось о том, что Орбан раскритиковал новый план ЕС по финансированию Украины.