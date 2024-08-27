Переговоры с властями Украины по глубине ударов по территориям России, признанным мировым сообществом, продолжаются, но это происходит в закрытом формате, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга Кирби акцентировал внимание журналистов на том, что данные консультации — не следование новым пожеланиям президента Украины Владимира Зеленского, а обсуждение перспектив ВСУ на сегодняшний день.

«Но, как я уже много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке», — ответил Кирби на вопрос о расширении зоны ударов ВСУ по России, его цитирует ТАСС.

Представитель Белого дома добавил, что в отношении использования Украиной вооружений США в американской политике к настоящему времени все остается без изменений.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны Армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.