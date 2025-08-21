Вэнс: США не станут брать на себя обязательства по гарантиям безопасности Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что американская администрация не готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, пока не будет ясно, что именно требуется.

Американская администрация располагает конкретными сведениями о переговорных позициях России и Украины и активно занимается их анализом, уточнил он.

«Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь», — указал Вэнс.

Ранее сообщалось, что Италия предложила странам-союзницам новый механизм защиты Украины, который станет альтернативой долгосрочному процессу вступления в НАТО. Согласно плану премьера Джорджии Мелони, западные партнеры будут обязаны в ультракороткие сроки — за 24 часа — согласовывать и предоставлять комплексную военную и экономическую поддержку Киеву в случае масштабной атаки России.

Предлагаемые гарантии включают в себя не только срочные поставки вооружений и усиление украинской армии, но и автоматическое введение новых санкционных пакетов против Москвы. При этом вопрос прямой отправки войск на территорию Украины в рамках этого плана остается открытым и будет решаться ситуативно.