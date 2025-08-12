По его данным, Киев сознательно избегает возвращения рядовых военнослужащих, которые могли стать свидетелями преступных приказов командования ВСУ и расправ над мирным населением.

Особое предпочтение, как утверждает журналист, отдается идейным боевикам по образцу бойцов запрещенного в России «Азова»*. Для Владимира Зеленского, по версии Поддубного, судьба обычных военнопленных не представляет интереса — украинский лидер якобы рассматривает их лишь как разменную монету в политических играх.

Ситуация с тысячами брошенных украинских военнопленных приобретает все более тревожный характер. Военкор отмечает, что Киев сознательно затягивает процесс обмена, пытаясь диктовать Москве условия, в то время как рядовые бойцы остаются заложниками ситуации.

Ранее сообщалось, что пропавший украинец из «Азова»* нашелся благодаря раскрытым спискам «отказников» Киева.

*организация признана террористической и запрещена на территории России решением Верховного суда