«Вот более естественно звучащий вариант»: как канадский депутат случайно зачитал промпт нейросети

Депутат провинциального парламента Нью-Брансуика Билл Оливер во время выступления случайно зачитал фрагмент инструкции для нейросети, которую, предположительно, использовал при подготовке речи. Инцидент произошел в Канаде, сообщает The Independent.

После конфуза парламентарий не стал извиняться или пояснять ситуацию, а просто сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил выступление как ни в чем не бывало.