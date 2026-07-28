«Вот более естественно звучащий вариант»: как канадский депутат случайно зачитал промпт нейросети
Канадский депутат Оливер зачитал промпт для нейросети с трибуны парламента
Депутат провинциального парламента Нью-Брансуика Билл Оливер во время выступления случайно зачитал фрагмент инструкции для нейросети, которую, предположительно, использовал при подготовке речи. Инцидент произошел в Канаде, сообщает The Independent.
После конфуза парламентарий не стал извиняться или пояснять ситуацию, а просто сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил выступление как ни в чем не бывало.
«Вот более естественно звучащий вариант этого раздела, который читается как законодательный текст, а не ряд коротких пунктов», — произнес Оливер.