Вучич уходит, но его человек остается: кто станет новым президентом Сербии и почему это выгодно Москве

Новым президентом Сербии после ухода Александра Вучича, вероятнее всего, станет действующий премьер-министр Ана Брнабич. Такое мнение в беседе с « Абзацем » высказал политолог Вадим Попов. По его словам, у остальных возможных кандидатов шансов на этот пост заметно меньше.

Эксперт пояснил, что Брнабич — проверенный и полностью лояльный Вучичу кадр. К тому же по закону именно она должна временно исполнять обязанности президента в случае его отставки, что делает ее естественным преемником. Владана Петрова и Владана Джокича Попов считает неконтролируемыми фигурами, чьи шансы в разы ниже: они невыгодны самому Вучичу и его партии.

Политолог также отметил, что смена президента не приведет к разрыву с Москвой. Несмотря на решение покинуть пост, Вучич останется работать в правительстве и не допустит резкой смены курса. Сербия сильно зависит от российских ресурсов и ценит тесное сотрудничество с РФ, поэтому вряд ли откажется от уже имеющихся привилегий.