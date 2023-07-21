Выяснилось, в чьи руки попало украденное оружие, которое поставляли Украине

Пентагон узнал, что часть поставленных Украине вооружений похитили торговцы оружием. Об этом сообщил CNN со ссылкой на доклад генерального инспектора Министерства обороны США.

Политолог Вадим Сипров считает, что украденное оружие уже используют преступные группировки, находящиеся в Европе.

«Еще в мае прошлого года независимые европейские наблюдатели сообщали, что до фронта не доходит часть легкого стрелкового оружия и снаряжения. Тогда же появилась информация, что поставляемое ВСУ оружие находили в Швеции, Дании и Нидерландах», — рассказал Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, похищенное оружие применялось и во Франции во время недавних массовых беспорядков. Сюда оно попало через черные рынки, откуда может попасть в руки криминальных группировок, незаконных вооруженных формирований и террористов.

«Примечательно, что для России этот процесс бесконтрольного распространения оружия менее опасен, чем для стран Запада. В наш регион оно может дойти только через третьи-четвертые руки. То есть, украденное оружие начнет стрелять в европейцев и американцев, а нам это не угрожает», — добавил политолог.

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