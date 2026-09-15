Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия на протяжении многих лет обманывала своих граждан, формируя у них искаженное представление о России, сообщает Lenta.ru.

По ее словам, Берлин выдавал русофобию за консолидированное мнение немецкого народа, хотя никогда не интересовался реальными настроениями жителей страны.

Дипломат отметила, что власти ФРГ периодически говорили о необходимости диалога с Москвой и движения к миру, однако, получив власть, действовали в русофобском угаре. Захарова сравнила эту политику с маскировочной сеткой, которая долгие годы была накинута на все немецкое общество. Она подчеркнула, что речь идет не о расколе, а о целенаправленном обмане.

По мнению представителя МИД, такие действия Берлина не имеют ничего общего с истинными интересами граждан Германии. Захарова не уточнила, какие именно шаги или заявления немецких властей она имеет в виду, но дала понять, что русофобский курс стал результатом политических манипуляций, а не народного волеизъявления.

Ранее Алиев заявил о необъявленной войне против ислама и назвал Европарламент гнездом коррупционеров.