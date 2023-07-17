«Западу начинает надоедать этот конфликт»: выяснилось, в каком случае Зеленский пойдет на территориальные уступки

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил СМИ, что допускает возможность передачи 20% территории страны в пользу России, чтобы остальная ее часть вошла в НАТО. По другой его оценке, Украина может разделиться на два государства по аналогии с ФРГ и ГДР.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что высказывание Арестовича* говорит о подготовке украинского населения к провалам ВСУ на передовой.

«Такое предположение Арестовича* возникло для подготовки граждан Украины к тому, что никаких успехов контрнаступление киевского режима не принесет. Перед ними стоит задача выдать свой проигрыш на фронте за выигрыш», — рассказал Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт также предположил, что в скором времени может пойти речь о еще больших территориальных уступках.

«Киевский режим беспокоит, что Западу начинает надоедать этот конфликт. Зеленский может пойти на территориальные уступки, но пока в Киеве будут торговаться с Западом, наша страна может провести успешное наступление и тогда начнутся разговоры об отдаче 30-40% территорий», — добавил политолог.

Ранее мы приводили заявление Арестовича* о том, что ВСУ ждут большие потери в ходе контрнаступления.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов