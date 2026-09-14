Анемия при беременности меняет мозг ребенка: ученые нашли различия уже к 12 месяцам

Ученые из ЮАР, Великобритании и США выяснили, что анемия у матери во время беременности связана с нарушениями развития мозга у младенцев. Исследование с использованием МРТ опубликовано в журнале Brain Communications (BC).

В рамках южноафриканской когорты Khula специалисты под руководством Кирстен Дональд из Кейптаунского университета наблюдали 394 пары матерей и детей. Мозг малышей сканировали примерно в 3, 6, 12, 18 и 24 месяца с помощью высокопольной МРТ (3 тесла) и ультранизкопольной (64 микротесла). Анемия была выявлена примерно у 28–30% матерей.

Оказалось, что материнская анемия связана с изменениями структуры мозга в обеих группах визуализации, различия проявлялись примерно с 12-месячного возраста. У детей, рожденных матерями с анемией, в первые два года жизни внутричерепной объем был ниже, а также меньше оказался объем скорлупы. В 18 и 24 месяца объем первого был меньше на 3,70% и 4,29%, второго — на 4,39% и 6,27% в 12 и 24 месяца соответственно. Эти закономерности сохраняли значимость в анализах чувствительности.

При этом антенатальный дефицит железа у матерей и постнатальная анемия у детей с изменениями объемов мозга связаны не были. Авторы отмечают, что последствия анемии беременных для мозга ребенка проявляются уже в младенчестве, и это важно учитывать при разработке рекомендаций. Кроме того, исследование подтвердило пригодность ультранизкопольной МРТ для обследования маленьких детей в странах с низким и средним уровнем доходов.