Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Кембриджского университета представили компьютерные модели, показывающие, как могут выглядеть живые организмы на других планетах. По их мнению, привычный образ «зеленых человечков» из фильмов не имеет научных оснований, а внешний вид инопланетной жизни напрямую зависит от условий конкретного мира: состава атмосферы, уровня радиации и характеристик света звезды. Об этом сообщает aif.ru.

Ученые рассчитали, какие цвета могли бы дать организмам эволюционное преимущество в разных средах. В условиях слабого освещения или жесткого ультрафиолета полезными оказались черные и фиолетовые пигменты, позволяющие эффективнее собирать энергию. Оранжевый и красный могли бы преобладать на планетах с атмосферой, насыщенной инфракрасным излучением. Синие оттенки вероятны в средах с высокой влажностью или большим количеством кислорода.

Астрофизик Лиам Фитцджеральд отметил, что внеземная жизнь не обязательно должна использовать хлорофилл. В иных мирах эволюция могла создать организмы с совершенно другими, пока неизвестными науке пигментами. Полученные данные помогут астрономам точнее искать биологическую активность, анализируя цвет поверхности далеких планет.