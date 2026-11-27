Четыре этапа и идеальное здоровье: как стать астронавтом JAXA и отправиться к спутнику Земли
Япония разрешила гуманитариям стать астронавтами для будущих полетов на Луну
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило о начале отбора новых кандидатов в отряд астронавтов, главной целью которых станет освоение Луны. Информация об этом поступила из Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
Процедура отбора будет состоять из четырех этапов. Ключевыми критериями для претендентов остаются безупречное состояние здоровья, включая показатели зрения и слуха. Примечательным нововведением стало расширение профессионального профиля кандидатов: если ранее приоритет отдавался техническим специалистам, то теперь агентство готово рассматривать заявки от людей с гуманитарным образованием.