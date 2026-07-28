Гигантские следы возрастом 1,43 миллиона лет: находка в Кении переписывает рост древних людей

На берегу озера Туркана в Кении обнаружены древние следы, оставленные 1,43 миллиона лет назад. Находка может изменить представления о росте ранних видов человека. Об этом пишут в журнале PNAS.

Ученые выявили 21 отпечаток гоминина, впечатанный в слой ила на мелководье, глубиной от двух до десяти сантиметров. Ранее считалось, что в этом районе одновременно обитали два вида: Homo erectus и Paranthropus boisei. Последний больше напоминал обезьяну — с маленьким телом, но массивными челюстями и зубами, а самые крупные его представители, по предыдущим оценкам, достигали лишь чуть более 160 сантиметров в высоту. Новая находка заставляет пересмотреть эти данные.