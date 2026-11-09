ИИ-лаборатория без людей: фантастика или уже реальность — мнение эксперта МФТИ

Эксперт Панов: нейросети пока не готовы полностью заменить ученых в лабораториях

Наука

Нейросети уже умеют ставить опыты и писать научные работы, но полностью заменить биологов в лабораториях пока не способны. Об этом рассказал руководитель Центра робототехники и беспилотных технологий Института ИИ МФТИ Александр Панов в беседе с Наука Mail.

Привычка доверять ИИ большие данные и тексты давно стала нормой. Теперь интеллектуальные агенты добрались и до лабораторных экспериментов. В Шанхайском университете Цзяо Тун разработали автономную биологическую лабораторию AutoDNA — ею управляют ИИ-агенты. Как сообщается в публикации журнала Nature, системе достаточно обычного текстового запроса: дальше она сама проектирует и проводит эксперимент, орудует более чем 20 приборами, выполняет тысячи операций, синтезирует и секвенирует ДНК. Написать статью по итогам такой работы языковой модели уже не составит труда.

Кажется, что человек в этой цепочке лишний. Но Панов уверен: впечатление обманчиво, и говорить о полностью безлюдных лабораториях рано.

Автоматизация в биологии и химии — тренд не новый. Наибольшей автономности удалось добиться именно в секвенировании ДНК: операции там однообразны, и под них созданы специальные роботы. Однако переносить этот подход на любые эксперименты пока нельзя.

«Люди по-прежнему нужны для замены реагентов и обслуживания оборудования… Для нестандартных синтезов, загрузки образца в печь или центрифугу, взвешивания вещества участие человека по-прежнему необходимо», — отметил эксперт. По его словам, степень автономности лаборатории зависит от типа экспериментов и используемого оборудования.

Автономная система, как и любая другая, может ошибаться — поэтому результаты все равно валидирует человек. С ДНК проще: исследования хорошо регламентированы, процедуры точны, а результаты проверяются, так что дополнительная автоматизация обычно не увеличивает число ошибок.

Для биологов роботы и ИИ-агенты — скорее помощники, которые избавляют от рутины. А вот специалистам в области Computer Science, по мнению экспертов, стоит напрячься: их работу начнут автоматизировать раньше, поскольку она не требует взаимодействия с физическим миром.

Панов подчеркивает: самостоятельно заниматься наукой ИИ пока не умеет. Отдельные языковые модели справляются с математическими расчетами и доказательством теорем, но в биологии и химии речь идет лишь об ИИ-ассистенте. Ранее Наука Mail рассказывала, что российские физики научили ИИ контролировать пучок частиц в ускорителе.

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