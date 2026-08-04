Магнетар, которого не должно быть: как древняя галактика переписала законы астрофизики

Возраст галактики оценивается почти в 11 миллиардов лет. За несколько месяцев приборы уловили из нее 22 коротких, но чрезвычайно сильных сигнала: каждый длится меньше секунды, а по мощности сравним с энергией, которую Солнце испускает за несколько дней. Ранее считалось, что подобные быстрые радиовсплески возникают исключительно в регионах активного звездообразования, а их источником служат магнетары — молодые нейтронные звезды со сверхсильным магнитным полем, рождающиеся после взрыва массивных светил. Однако эта «мертвая» галактика не производит новых звезд, поэтому обнаружение повторяющихся импульсов именно в ней стало для ученых полной неожиданностью.

Тот факт, что вспышки повторялись, указывает на единый источник. Чтобы объяснить его происхождение, астрофизикам пришлось выдвинуть альтернативные гипотезы. По одной из них, магнетар мог возникнуть не в результате гибели массивной звезды, а при слиянии двух нейтронных звезд или коллапсе белого карлика. Такие процессы возможны даже в старых галактиках, особенно в плотных шаровых скоплениях. Это уже второй подобный случай за всю историю наблюдений: первый подозрительный сигнал был пойман на окраине другой старой галактики, и тогда к нему отнеслись скептически, но теперь сомнений почти не осталось. Чтобы проверить новые версии, ученые запросили наблюдательное время на орбитальном телескопе «Джеймс Уэбб».