«Молочная река» на глубине 210 метров: в США нашли бассейн, который сотни тысяч лет никто не видел

В американском штате Нью-Мексико обнаружен подземный бассейн, который, по оценкам ученых, оставался изолированным от внешнего мира сотни тысяч лет. Водоем находится на глубине около 210 метров и на первый взгляд кажется наполненным мутной молочной жидкостью. Об этом пишет Daily Star .

Как выяснили исследователи, вода в бассейне практически кристально чистая. Необычный молочный оттенок создают стены и дно пещеры, покрытые белыми минеральными отложениями, из-за чего возникает оптическая иллюзия. Предполагается, что водоем сформировался из древней дождевой воды, которая веками просачивалась через известняковые породы.

Особый интерес ученых вызвали образования по краям бассейна. Они могут быть связаны с колониями микроорганизмов, развивавшихся практически без контакта с поверхностью. Именно в таких нетронутых водоемах можно изучать микробную жизнь в условиях минимального загрязнения, что представляет большую научную ценность.