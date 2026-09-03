Мозг не главное: древних предков человека предложили переклассифицировать из-за находок, которые ломают старые правила

Ученые из Университета Монаша предложили пересмотреть классификацию древних предков человека и включить виды Australopithecus и Paranthropus, жившие до пяти миллионов лет назад, в род Homo. Исследование опубликовано в American Journal of Biological Anthropology (AJBA).

Традиционно эволюцию человека представляли как последовательную смену отдельных видов: от древних приматоподобных предков к австралопитекам, ранним Homo и современному человеку. Однако новые находки показывают, что границы между этими группами провести четко удается не всегда. Ископаемые останки все чаще ставят под сомнение признаки, по которым ученые разделяли древних гомининов. Руководитель работы Иэн Таул из Института биомедицинских открытий Университета Монаша отметил, что действующая система классификации становится менее точной. Раньше представителей рода Homo отличали более крупный мозг, использование сложных орудий и ряд анатомических особенностей. Однако у некоторых признанных видов Homo мозг был небольшим, а признаки сложного поведения обнаруживаются и у парантропов с австралопитеками.

Современная систематика стремится объединять виды по общему происхождению, включая в одну группу общего предка и всех его потомков. Этот подход широко применяется в эволюционной биологии, но классификация древних предков человека меняется медленнее. По мнению исследователя, новые данные указывают на более сложное и нелинейное развитие человеческого рода.

Расширение рода Homo позволило бы точнее отразить связи между древними видами и избежать постоянного пересмотра границ между группами. Таул считает, что Australopithecus и Paranthropus не обязательно были самостоятельными эволюционными ветвями. Объединение этих форм в Homo сделает систему более устойчивой по мере появления новых ископаемых находок.