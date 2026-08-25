Не блики и не дефекты пленки: Хоссенфельдер призвала пересмотреть загадочные наблюдения лунных миссий НАСА

Немецкий физик-теоретик Сабина Хоссенфельдер считает, что излишний скепсис в академической среде мешает системному изучению необычных наблюдений, зафиксированных во время лунных экспедиций «Аполлон». Об этом сообщает Pravda.Ru .

По данным издания, ученая обратила внимание на архивные стенограммы переговоров астронавтов с центром управления полетами. В записях НАСА упоминаются сообщения о светящихся объектах, поведение которых не всегда можно свести к оптическим эффектам или техническим особенностям съемки.

В качестве примера приводится доклад Алана Бина, участника экспедиции «Аполлон-12». Согласно публикации, он сообщал о группе ярких точек, которые двигались над поверхностью Луны и затем уходили в сторону звезд. Их траектория и скорость не напоминали поведение метеоритов или элементов ракетной техники. Пилот «Аполлона-17» Харрисон Шмитт сравнивал увиденное за пределами модуля с яркими вспышками, похожими на фейерверк. Также упоминаются Нил Армстронг и Базз Олдрин, которым приписывают сообщения о свечении кратера и неизвестном объекте, сопровождавшем корабль.

Хоссенфельдер призывает собрать полную базу данных лунных аномалий, чтобы такие случаи можно было изучать системно. При этом подчеркивается, что описания астронавтов сами по себе не являются доказательством существования внеземного разума. Для научных выводов необходимы инструментальные подтверждения и отдельный анализ каждого наблюдения.