Не ген, а его активность: почему одни стареют быстрее, а другие доживают до 100 — ответ генетика
Врач-генетик Евгеньева: гены определяют темпы старения, но не точный возраст
Врач-генетик университетской клиники Тюменского медицинского университета Елизавета Евгеньева рассказала ТАСС, что гены определяют темпы старения, но не предопределяют точное количество прожитых лет. По ее словам, ключевое значение имеет не наличие гена, а его активность.
Евгеньева пояснила, что механизмы старения не объясняются простым наличием или отсутствием гена. Важно, работает ли ген или находится в спящем состоянии. Существующие научные теории предполагают наличие вариантов генов, которые ускоряют возрастные изменения или, напротив, способствуют долголетию. Наследственный фактор прослеживается в семьях, где несколько поколений отличаются высокой продолжительностью жизни.
Реализацию этой информации обеспечивают эпигенетические механизмы. Они регулируют активность генов и определяют, какие из них будут функционировать, а какие останутся неактивными. На эти процессы влияют питание, физическая активность и качество сна. На текущий момент ученые не могут установить точное соотношение генетических факторов и образа жизни в процессе старения.