Врач-генетик университетской клиники Тюменского медицинского университета Елизавета Евгеньева рассказала ТАСС , что гены определяют темпы старения, но не предопределяют точное количество прожитых лет. По ее словам, ключевое значение имеет не наличие гена, а его активность.

Евгеньева пояснила, что механизмы старения не объясняются простым наличием или отсутствием гена. Важно, работает ли ген или находится в спящем состоянии. Существующие научные теории предполагают наличие вариантов генов, которые ускоряют возрастные изменения или, напротив, способствуют долголетию. Наследственный фактор прослеживается в семьях, где несколько поколений отличаются высокой продолжительностью жизни.

Реализацию этой информации обеспечивают эпигенетические механизмы. Они регулируют активность генов и определяют, какие из них будут функционировать, а какие останутся неактивными. На эти процессы влияют питание, физическая активность и качество сна. На текущий момент ученые не могут установить точное соотношение генетических факторов и образа жизни в процессе старения.