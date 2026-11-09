Обугленная древесина на глубине 9 метров: что нашли у Арарата и при чем тут Ноев ковчег

ArkeoNews: у Арарата нашли древесину в районе поисков Ноева ковчега

Наука

В районе горы Арарат на востоке Турции исследователи извлекли обугленные фрагменты древесины, залегавшие на глубине около девяти метров. Находку сделали в формации Дюрупынар — природном объекте, контур которого с высоты напоминает очертания корабля. Именно с этой зоной связывают гипотезы о возможном расположении Ноева ковчега, однако вопрос, относятся ли обломки к древнему судну, пока остается открытым. Об этом сообщает ArkeoNews.

Работами руководил профессор Дженкер Атила из Сивасского университета Джумхуриет. Международная группа изучала территорию с июня по 11 сентября 2026 года, применяя георадар и буровые скважины для отбора проб грунта. О находке древесины 27 октября сообщила организация Noah’s Ark Scans; извлеченные фрагменты направили на лабораторный анализ, который должен установить возраст материала и древесную породу.

Радарные данные дали изображения, где просматриваются предположительно три уровня и прямолинейные участки, напоминающие проходы. При этом, по словам Атилы, к октябрю обработали лишь около пятой части массива, а похожие сигналы нередко возникают на естественных границах пород. Формация вытянулась примерно на 157 метров и стала известна после аэрофотосъемки 1959 года; в 1996 году геологи Лоренс Коллинз и Дэвид Фасолд предложили объяснение через естественные процессы. Основатель проекта Эндрю Джонс допустил, что найденные фрагменты могут быть остатками более позднего костра, а для связи дерева с кораблем понадобятся независимые свидетельства.

Читайте также

Гроб с артисткой и шампанское в рояле: как кутили купцы Нижнего Новгорода

Гроб с артисткой и шампанское в рояле: как кутили купцы Нижнего Новгорода

Сине-зеленая полоса в небе напугала жителей Владивостока

Сине-зеленая полоса в небе напугала жителей Владивостока

Напечатали, вживили, забыли: в России придумали саморастворяющийся имплант

Напечатали, вживили, забыли: в России придумали саморастворяющийся имплант

Клад XV века нашли рядом с монастырем в Тверской области

«Красота стоила цивилизации». Ртутные краски майя могли погубить их города

«Красота стоила цивилизации». Ртутные краски майя могли погубить их города

«Опухоль больше не спрячется». Трава из китайской медицины усилила действие лекарств

«Опухоль больше не спрячется». Трава из китайской медицины усилила действие лекарств

Княжеский «зверинец»: под Ярославлем обнаружили редких четырехрогих овец

Добавьте mosregtoday.ru в избранное