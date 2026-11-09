Обугленная древесина на глубине 9 метров: что нашли у Арарата и при чем тут Ноев ковчег

В районе горы Арарат на востоке Турции исследователи извлекли обугленные фрагменты древесины, залегавшие на глубине около девяти метров. Находку сделали в формации Дюрупынар — природном объекте, контур которого с высоты напоминает очертания корабля. Именно с этой зоной связывают гипотезы о возможном расположении Ноева ковчега, однако вопрос, относятся ли обломки к древнему судну, пока остается открытым. Об этом сообщает ArkeoNews.

Работами руководил профессор Дженкер Атила из Сивасского университета Джумхуриет. Международная группа изучала территорию с июня по 11 сентября 2026 года, применяя георадар и буровые скважины для отбора проб грунта. О находке древесины 27 октября сообщила организация Noah’s Ark Scans; извлеченные фрагменты направили на лабораторный анализ, который должен установить возраст материала и древесную породу.

Радарные данные дали изображения, где просматриваются предположительно три уровня и прямолинейные участки, напоминающие проходы. При этом, по словам Атилы, к октябрю обработали лишь около пятой части массива, а похожие сигналы нередко возникают на естественных границах пород. Формация вытянулась примерно на 157 метров и стала известна после аэрофотосъемки 1959 года; в 1996 году геологи Лоренс Коллинз и Дэвид Фасолд предложили объяснение через естественные процессы. Основатель проекта Эндрю Джонс допустил, что найденные фрагменты могут быть остатками более позднего костра, а для связи дерева с кораблем понадобятся независимые свидетельства.