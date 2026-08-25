Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни снижает риск рака: ученые нашли доказательства на примере британцев

Ученые обнаружили связь между вынужденным ограничением сахара в раннем детстве и снижением риска развития рака во взрослом возрасте. Результаты исследования, опубликованного в журнале PNAS, основаны на анализе данных 64 761 человека из британской базы UK Biobank.

Исследователи сравнили состояние здоровья людей, родившихся в Великобритании в 1951–1956 годах. Часть из них провела первые 1000 дней жизни в условиях жесткого нормирования сахара, действовавшего до сентября 1953 года, после чего потребление сахара в стране выросло почти вдвое.

У тех, кто застал ограничения, зафиксирована более низкая вероятность возникновения ряда онкологических заболеваний. Кроме того, у этой группы обнаружены более длинные теломеры — структуры на концах хромосом, защищающие генетический материал. По расчетам авторов, это соответствует снижению биологического возраста примерно на 2,2 года.

Наблюдения также показали, что люди, привыкшие к ограниченному потреблению сахара в младенчестве, сохраняли более здоровые пищевые привычки на протяжении десятилетий. Ученые связывают это с формированием вкусовых предпочтений в раннем возрасте. Уровень потребления сахара в период британского нормирования соответствовал современным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.