Океан подо льдом, фосфаты и водород: почему Энцелад стал главным кандидатом на внеземную жизнь

Ученые получили новые подтверждения того, что подледный океан на Энцеладе, спутнике Сатурна, содержит химические компоненты, необходимые для поддержания жизни. Выводы основаны на нескольких этапах изучения данных, собранных аппаратом Cassini, который анализировал вещество, вырывающееся через трещины у южного полюса и попадающее в космическое пространство.

Одним из первых доказательств существования жидкого резервуара, контактирующего с каменным ядром, стали натриевые соли. Специалисты установили, что отдельные частицы могли сформироваться после замерзания капель воды, насыщенной растворенными минералами. Позже в газовом шлейфе обнаружили молекулярный водород. Наиболее вероятным источником назвали гидротермальные процессы на дне океана, способные создавать химический дисбаланс, который некоторые земные микробы используют как источник энергии.

В 2023 году повторный анализ измерений Cassini позволил выявить фосфаты в девяти соленых ледяных зернах. Исследователи предположили, что содержание доступного фосфора в океане Энцелада может быть значительно выше, чем в морской воде на Земле. Эти результаты делают спутник одним из главных объектов астробиологических исследований. Однако Cassini не обнаружил саму жизнь, а лишь подтвердил несколько условий, необходимых для ее возможного существования. Неизвестными пока остаются возраст океана, его температура, циркуляция воды и устойчивость источников энергии.