Пленные враги умирали на чужих похоронах: как финно-угорские воины-захватчики отправляли рабов в иной мир

Российские археологи получили подтверждение, что древние финно-угорские племена практиковали человеческие жертвоприношения. Ритуал совершался во время похорон знатных воинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Самарского университета имени Королева.

К такому выводу пришли ученые Самарского университета и Института археологии РАН в ходе раскопок древнего могильника в Нижегородской области. Работы ведутся с 2021 года на Пильнинском первом грунтовом могильнике, который датируется I веком нашей эры. Специалисты подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о возникновении в этот период на территории Среднего Поволжья практики принесения людей в жертву.

Начальник экспедиции Сергей Зубов пояснил, что захоронения принадлежат вооруженным воинам-захватчикам, пришедшим из Приуралья и Зауралья. Археологи обнаружили крупное погребение с останками двух воинов, лошади и отдельно лежащим человеческим черепом. По мнению исследователей, это останки пленного врага или раба, которого принесли в жертву в ходе погребального обряда.