Почему грудь притягивает мужской взгляд: ответ скрыт в древних инстинктах и широких бедрах

Ученые объяснили, почему мужчин привлекает женская грудь. По их мнению, интерес имеет эволюционные корни. Об этом сообщает ИА « ЕЛЬ ».

Одна из причин — визуальное сходство с ягодицами. В древности широкие бедра считались признаком высокой плодовитости. Округлые формы сигнализировали мужчине, что женщина готова к материнству и способна родить здоровое потомство. Большая грудь, в свою очередь, воспринималась как показатель способности матери успешно вскормить младенца.

При этом сексологи отмечают: у разных мужчин разные предпочтения. Одним важны глаза, другим — густые волосы или губы. Каждая женщина индивидуальна, и главное — уверенность в себе.