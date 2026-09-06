Почему грудь притягивает мужской взгляд: ответ скрыт в древних инстинктах и широких бедрах
ИА ЕЛЬ: интерес мужчин к женской груди имеет эволюционные корни
Ученые объяснили, почему мужчин привлекает женская грудь. По их мнению, интерес имеет эволюционные корни. Об этом сообщает ИА «ЕЛЬ».
Одна из причин — визуальное сходство с ягодицами. В древности широкие бедра считались признаком высокой плодовитости. Округлые формы сигнализировали мужчине, что женщина готова к материнству и способна родить здоровое потомство. Большая грудь, в свою очередь, воспринималась как показатель способности матери успешно вскормить младенца.
При этом сексологи отмечают: у разных мужчин разные предпочтения. Одним важны глаза, другим — густые волосы или губы. Каждая женщина индивидуальна, и главное — уверенность в себе.