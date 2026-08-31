Американские исследователи предложили объяснение мышечных болей, слабости и судорог, которые возникают у части пациентов при приеме статинов. Препараты широко применяют для снижения холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, однако около 10% больных сталкиваются с подобными симптомами. Работа опубликована в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Ученые из Колумбийского университета и Университета Рочестера выяснили, что статины могут взаимодействовать с белком RyR1 в мышечных клетках. Этот белок регулирует поступление кальция, необходимого для сокращения мышц. Наблюдения показали: симвастатин связывается с RyR1 и удерживает кальциевые каналы в открытом состоянии. В результате кальций попадает в клетки в избытке, что может повреждать мышечную ткань.

С этим механизмом авторы связывают постоянную болезненность, снижение силы и судороги. Особенно уязвимы пациенты с мутациями RyR1: у них возможны злокачественная гипертермия и даже рабдомиолиз.

Исследователи подчеркивают, что описанный механизм не объясняет все случаи непереносимости статинов. В качестве решений рассматриваются создание препаратов, не взаимодействующих с RyR1, и применение экспериментальных средств, закрывающих кальциевые каналы. В опытах на мышах такое лечение предотвратило мышечную слабость, вызванную симвастатином.