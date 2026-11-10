«Покойный гладил по волосам»: как ученые вызывали у людей иллюзию прикосновения умерших

Американские специалисты провели необычный эксперимент, в ходе которого 24 из 30 добровольцев заявили об ощущении рядом невидимой сущности. Испытуемые рассказывали о прикосновениях, улавливали знакомые запахи и наблюдали визуальные силуэты ушедших из жизни людей; одна женщина даже утверждала, будто покойный родственник гладил ее по волосам. Об этом пишет ScienceAlert.

Для тестирования психологи из Джорджии и Миссури оборудовали звукоизолированное пространство под названием «психомантеум»: стены драпировали темной тканью, выставили слабое освещение и под наклоном закрепили отражающую панель, скрывающую собственный силуэт сидящего напротив человека. Перед погружением участники 15 минут концентрировались на образах близких, вспоминая их мимику, интонации голоса и привычки; многие брали старые фотоснимки или памятные семейные реликвии. Затем каждого оставляли в полумраке на 45 минут под непрерывный розовый шум, отсекающий внешние звуки, а при возникновении любых аномальных ощущений или видений испытуемый нажимал специальную кнопку на панели.

Большинство людей описали пережитый опыт как глубокий и положительный. По словам руководителя проекта Кристин Симмондс-Мур, процесс позволил им мысленно проститься с родными и завершить давние невысказанные диалоги. Специалисты выяснили, что яркость фантомов напрямую зависела от развитости творческой фантазии: сильные воспоминания, психологическая готовность и сенсорная депривация вводили мозг в измененное состояние восприятия. Дополнительно инфракрасная аппаратура зафиксировала блуждающие световые пятна, совпавшие со всплесками эмоций участников, но это явление предварительно списали на парящую пыль и артефакты оптики.