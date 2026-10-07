Полмиллиона пингвинов исчезли с острова Заводовского: что случилось с крупнейшей колонией?

С острова Заводовского в архипелаге Южных Сандвичевых островов с 2011 года исчезли около полумиллиона антарктических пингвинов. Их численность сократилась почти на две трети, сообщает исследование, опубликованное в Current Biology. Наиболее вероятной причиной авторы называют изменение климата.

В 2011 году на небольшом вулканическом острове обитало примерно 600 тыс. антарктических пингвинов и около 90 тыс. золотоволосых. Это делало Заводовского крупнейшей пингвиньей колонией планеты. После резкого падения численности он, вероятно, уступил статус мысу Адэр в море Росса.

Исследователи Британской антарктической службы называют происходящее огромным демографическим обвалом. Данные показывают, что сокращение продолжается как минимум с 2011 года, и его темпы вызывают опасения за будущее вида. Одним из объяснений ученые считают изменения в Южном океане. Антарктические пингвины сильно зависят от криля и предпочитают кормиться в более холодной воде к северо-западу от острова. По мере потепления воды криль смещается южнее, в сторону моря Уэдделла, а птицы не могут последовать за кормовой базой из-за особенностей мест размножения.

На этом фоне другой обитающий на острове вид оказался устойчивее. Численность золотоволосых пингвинов с 2011 по 2016 год выросла примерно на 28%, после чего оставалась относительно стабильной. Исследователи связывают это в том числе с менее специализированным рационом. Версию о том, что причиной массового исчезновения стало извержение вулкана Маунт-Карри в 2016 году, специалисты отвергли: сокращение началось до извержения и продолжилось после него примерно теми же темпами. Признаков конкуренции за пищу между видами также не нашли.

Тревожные изменения в Антарктике фиксируют и по морскому льду. В конце сентября Life.ru писал, что его максимальная площадь зимой 2026 года составила лишь 17,59 млн кв. км. Если предварительная оценка подтвердится, это будет третий самый низкий годовой максимум за всю историю спутниковых наблюдений с 1979 года.