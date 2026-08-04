Полное солнечное затмение в Москве — только в XXII веке: когда ждать и почему так долго
Ученый Угольников: полное солнечное затмение в Москве произойдет в 2126 году
Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в беседе с Агентством городских новостей «Москва» сообщил, что полное солнечное затмение в Москве можно будет увидеть лишь в XXII веке.
По его словам, следующее такое явление в Европейской части России произойдет в 2061 году, а непосредственно над столицей — только в 2126 году.