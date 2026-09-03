Простой витамин, который может защищать мозг после 60: японские ученые сравнили кровь и МРТ у 2044 человек

Витамин C не вырабатывается организмом самостоятельно, поэтому должен поступать с едой. Из желудка он попадает в кровь, а затем — в головной мозг, где накапливается в тканях. В спинномозговой жидкости его концентрация примерно вдвое выше, чем в крови.

Ученые из Университета Хиросаки в Японии проанализировали образцы крови 2044 добровольцев, средний возраст которых составил 69 лет. Они сравнили уровень витамина C с результатами обследования мозга и состоянием сети пассивного режима — системы, активной в состоянии покоя. Исследование опубликовано в PLOS One.

Выяснилось, что у людей с более высокой концентрацией витамина C в крови объем серого вещества оказался больше. Кроме того, у них отмечалась более сильная связь между участками сети пассивного режима. При анализе учитывались возраст, пол, артериальное давление и общее состояние здоровья.

Авторы подчеркивают: работа не доказывает прямого влияния витамина C на мозг, поскольку данные собирались однократно. Результаты лишь указывают на возможную связь между питанием, уровнем витамина и состоянием мозговых структур у пожилых людей. Для подтверждения выводов нужны длительные исследования с участием более разнообразных групп.

Витамин C содержится не только в апельсинах, но и во многих других фруктах и овощах. Ученые полагают, что сбалансированное питание может поддерживать здоровье мозга, однако делать выводы о профилактике возрастных нарушений только по одному витамину пока преждевременно.