Рой спутников между Солнцем и Землей: Илон Маск объяснил, как победить глобальное потепление навсегда

Илон Маск заявил, что проблему глобального потепления можно решить, разместив спутники между Солнцем и Землей. Об этом он написал в соцсети X, комментируя шуточное предложение пользователя о запуске «сверхинтеллектуального роя Dyson» для охлаждения планеты.

По словам Маска, умные аппараты с помощью электромагнитных катапульт будут доставляться с Луны в точки Лагранжа, расположенные между Землей и Солнцем. Такой метод, как он считает, позволит справляться с потеплением на протяжении порядка миллиарда лет.

Точки Лагранжа — это области, где гравитационное притяжение массивных объектов уравновешивается центробежной силой. Благодаря этому спутники могут оставаться на одной траектории с минимальным расходом топлива. В первую очередь рассматривается точка Лагранжа L1, находящаяся примерно в 1,5 млн км от Земли.