Рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства впервые в истории: даже войны и эпидемии так не обрушивали ее

Мировой уровень рождаемости в 2026 году опустился ниже порога воспроизводства и достиг исторического минимума. Такие выводы опубликовали профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес-Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норрик.

По их данным, показатель снизился до 2,2 ребенка на женщину или даже ниже. Исследователи подчеркивают: подобного не происходило даже во время крупных войн и эпидемий. Рождаемость падает повсеместно — как в богатых, так и в развивающихся странах. Исключением остается лишь еврейское население Израиля. Скорость снижения в странах с низким доходом оказалась рекордной.

Ученые ожидают, что пик численности населения планеты наступит в 2056 году на отметке 9 млрд человек, после чего начнется сокращение. Этот прогноз расходится с оценками ООН: в организации считают, что население вырастет до 10,3 млрд к 2080 году. Официально ООН пока не признает падение рождаемости ниже уровня воспроизводства.