Швейцарцы закопали 1000 пар трусов и чайные пакетики, чтобы проверить здоровье почвы: что показал необычный эксперимент

Швейцарские ученые оценили состояние почвы с помощью необычного метода: участники исследования закапывали в землю мужское хлопковое белье и чайные пакетики. В проекте участвовали 1000 жителей страны, 240 из них указаны соавторами научной работы. Результаты опубликованы в журнале Plants People Planet.

Каждому добровольцу выдали набор: две пары трусов из органического хлопка, 12 чайных пакетиков и пакет для образца грунта. Участники выбирали участок, выкапывали яму и отбирали почву для анализа. Белье размещали в земле вертикально, оставляя синтетический пояс над поверхностью. Перед каждой парой закапывали по шесть чайных пакетиков, чтобы сравнить новый способ оценки с традиционным чайным индексом разложения. Первую пару извлекали через 30 дней, вторую — еще через 60, после чего материалы отправляли специалистам.

Скорость разрушения хлопка сильнее всего зависела от типа землепользования. Быстрее всего материал разлагался в частных садах, где в почве больше органики и активнее работают дождевые черви, грибы и бактерии. Наименьшую активность зафиксировали на газонах. Сельхозполя и луга заняли промежуточное положение. На процессы также влияли температура, влажность и содержание питательных веществ: холод и засуха замедляли работу почвенных организмовАвторы пришли к выводу, что «индекс нижнего белья» дает информацию о почве, сопоставимую с чайным индексом. Метод позволяет оценивать химические и физические свойства грунта, высоту местности и увлажненность. Степень разложения белья можно определить визуально и на ощупь, поэтому подход удобен для исследований с участием добровольцев.