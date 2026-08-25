Сон меньше 6,4 или больше 7,8 часа ускоряет старение мозга, сердца и легких: точные цифры от ученых

Недостаток и избыток сна связаны с ускоренным биологическим старением мозга, сердца и легких. К такому выводу пришли ученые, исследование опубликовано в журнале Nature.

Оптимальная продолжительность сна, по данным работы, составляет от 6,4 до 7,8 часа в сутки. Отклонения в обе стороны ассоциировались с более быстрым старением органов и высоким уровнем заболеваний, включая депрессию, ожирение, диабет 2 типа, а также сердечно-сосудистые, легочные и желудочно-кишечные патологии.

Ведущий исследователь Джунхао Вэнь из Колумбийского университета пояснил, что сон поддерживает здоровье органов через взаимосвязанные системы мозга и тела. Для оценки биологического возраста ученые применяли инструменты на основе машинного обучения и анализа белков крови, позволяющие определить, насколько быстро стареет тот или иной орган относительно хронологического возраста.

Авторы подчеркивают: баланс сна важен для метаболизма и иммунной системы, а его нарушения могут ускорять возрастные изменения сразу в нескольких органах.