Спутник для исследования поверхности Земли прошел специальную модернизацию в Химках

В Химках на НПО им. Лавочкина, входящем в Госкорпорацию «Роскосмос», продолжают реализовывать большую программу со строительству и разработке различных космических аппаратов.

В частности сейчас идут работы по созданию устройств для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Предполагается, что данная система обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Как рассказали создатели, это поможет дать толчок к развитию северных регионов нашей страны.

Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, еще в мае этого года их предприятие и НПО имени Лавочкина заключили государственный контракт на модернизацию системы «Арктика-М» для увеличения ее орбитальной группировки до четырех космических аппаратов, что позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области и производить наблюдения требуемого района с разных ракурсов, а также детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды.

«Кроме того, новая разработка может повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций и увеличить точность выделения облаков над снежным и ледовым покровами и определения их характеристик в Арктическом регионе и прилегающих территориях», - добавили представители Роскосмоса.

Отметим, что тестирование нового аппарата завершится уже в июле. Затем спутник снова вернут в Химки для дальнейших наземных проверок. Генеральный запуск устройства намечен на конец 2023 года.