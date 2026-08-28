Суперземля всего в 25 световых годах: масса оказалась в два раза меньше, чем думали

Астрономы уточнили характеристики экзопланеты GJ 3378b, расположенной примерно в 25 световых годах от Земли. Объект обращается вокруг красного карлика GJ 3378 и может быть одной из самых перспективных близких целей для изучения потенциально пригодных для жизни условий. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal (AJ).

Повторные замеры показали: масса планеты составляет около 2,3 массы Земли, а не 5,3, как считалось ранее. Это повышает шансы, что перед нами каменистый мир, а не мини-Нептун с плотной газовой оболочкой.

Наблюдения велись наземными и космическими инструментами. Специалисты фиксировали слабые колебания света звезды, вызванные гравитационным воздействием планеты. Такие данные позволили точнее определить массу и параметры орбиты GJ 3378b.

Температурные условия могут допускать существование жидкой воды, однако это не гарантирует пригодность для жизни. Для сохранения воды нужна атмосфера, а данных о ее наличии у GJ 3378b пока нет. Красные карлики отличаются высокой активностью: вспышки и выбросы корональной массы способны разрушать атмосферы близких планет.

Несмотря на открытые вопросы, GJ 3378b включена в число приоритетных целей для дальнейших исследований. Астрономы намерены искать признаки атмосферы и возможные биосигнатуры у ближайших экзопланет, чтобы лучше понять свойства миров в окрестностях Солнечной системы.