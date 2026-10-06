Свет против болезней: оптогенетика прицелилась в эпилепсию и болезнь Паркинсона

Свет как лекарство — звучит фантастично, но именно в эту сторону движется современная нейробиология. В поле зрения оптогенетики попали эпилепсия, болезнь Паркинсона, депрессия и разного рода зависимости. О том, где метод уже показывает зубы, а где пока остается лабораторной историей, российские специалисты рассказали Наука Mail .

Суть технологии в том, что она позволяет включать и выключать отдельные нейроны буквально лучом света. Это делает ее не только удобным инструментом для фундаментальной науки, но и возможным ключом к точечной настройке сбитых нейронных цепей.

С эпилепсией логика такая: можно гасить клетки, которые раскручивают приступ, либо, наоборот, подпитывать тормозные механизмы. Особенно перспективной выглядит система замкнутого контура — она улавливает старт патологической активности и сразу же дает нужный отклик.

С болезнью Паркинсона сложнее. Цель — подправить работу двигательных цепей и сгладить отдельные симптомы. Но тут вступает важное ограничение, о котором напомнил директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин: нейромодуляция не тормозит гибель дофаминовых нейронов и не устраняет первопричину недуга.

В случае депрессии исследователей манят цепи, отвечающие за мотивацию, систему вознаграждения и ангедонию. При зависимостях — шанс переписать патологически закрепившиеся связи той же системы подкрепления. Правда, менять отдельную реакцию у подопытного животного и лечить тяжелое психическое расстройство у человека — две большие разницы.

Кузьмин предостерег от поспешных выводов: у всех четырех направлений есть научная почва, но подавать эксперименты как доказанную эффективность для людей нельзя.

Член-корреспондент РАН, гендиректор «Федерального центра мозга и нейротехнологий» ФМБА Всеволод Белоусов добавляет: эти направления уже вовсю изучают с помощью оптогенетики, правда, в основном на животных. Метод помогает разобраться, какие цепи виноваты в патологической двигательной активности при Паркинсоне, какие контуры формируют зависимость и какие скопления нейронов поддерживают приступы при эпилепсии.

Но главный козырь технологии, по мнению ученого, вовсе не в том, чтобы светить на клетки. Даже если оптогенетика так и не доедет до массовой клиники, она дает точный ответ на вопрос, какие именно клетки и цепи требуют лечения.

И тут открывается второй сценарий: вычислив цепь, связанную с симптомом, по ней можно бить совсем другими инструментами — таблетками или электрической стимуляцией. Белоусов перечисляет варианты — электричество, ультразвук, фармакология, термогенетика и не только.

Кузьмин вторит: для пользы от технологии вовсе не обязательно встраивать светочувствительные белки в мозг пациента.

Белоусов призывает не сводить ценность оптогенетики к мечте о «лечении светом». Намного важнее, что она дает карту и понимание того, как устроены патологические нейронные сети.