Ученые Китая восстановили лицо древнего человека из Яхуай

Облик человека, жившего 16 тыс. лет назад, был воссоздан китайскими исследователями. Специалисты из научных институтов Гуанси-Чжуанского автономного района, используя череп, найденный в пещере Яхуай, реконструировали лицо древнего обитателя Земли, сообщил новостной ресурс «Большая Азия».

Для достижения этой цели ученые использовали современные технологии, такие как трехмерное моделирование и трехмерная геометрическая морфометрия. Благодаря этим передовым методам удалось с большой точностью восстановить черты лица древнего человека.

Данное открытие, являющееся вторым палеолитическим захоронением, найденным на территории Китая, имеет огромную значимость для науки.

Найденные останки позволяют лучше понять миграции, образ жизни и ритуалы захоронений людей, живших в далеком прошлом, отмечают исследователи, позволяя заглянуть в тайны истории человечества.

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