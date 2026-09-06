Ученые нашли настоящую причину климата: через 10 тысяч лет на Москву надвинется ледник высотой с Антарктиду

Ученые Калифорнийского университета впервые заявили, что ключевым фактором климатических изменений на Земле являются незначительные колебания земной оси, а не концентрация углекислого газа. Исследование опубликовано в журнале Science.

Авторы сопоставили древние климатические данные с отклонениями оси планеты с помощью современных вычислительных технологий и обнаружили четкую взаимосвязь. Профессор Стивен Баркер признался, что исследователей поразило наличие столь явного отпечатка орбитальных параметров в климатической летописи: по его словам, трудно поверить, что эта закономерность не была замечена раньше.

На основе построенной модели ученые прогнозируют наступление нового ледникового периода примерно через 10 тысяч лет. По их оценкам, на территорию современной Средней полосы России надвинется ледник высотой в несколько километров, сопоставимый с антарктическим. Предотвратить этот процесс человечество не в силах, поскольку он имеет космическую природу.

При этом текущие погодные аномалии исследователи считают временными. Они вызваны комплексом естественных причин: солнечной активностью, миграцией океанических течений и изменениями биохимического баланса планеты. Главный вывод работы: происходящие изменения климата — естественный процесс, не связанный с необратимым нарушением природного равновесия.