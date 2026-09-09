Ученые оживили память о птице, исчезнувшей за 100 лет: впервые прочитана ДНК стеллерова баклана

Российские биологи впервые прочитали ДНК вымершего стеллерова баклана, обитавшего на Командорских островах. Генетический материал выделили из костей двух птиц, найденных на острове Беринга. Одной особи около 230–500 лет, другой — 1220–1510 лет. Результаты опубликованы в BMC Ecology and Evolution.

Стеллеров баклан, описанный Георгом Стеллером после открытия Командорских островов в 1741 году, был крупной птицей длиной около метра и массой пять–шесть килограммов. Вид просуществовал рядом с людьми недолго и исчез, предположительно, в середине XIX века: взрослых птиц активно истребляли, забирали птенцов и яйца. Кроме того, эти плохо летавшие или нелетавшие бакланы могли пострадать от болезней.

Группа исследователей из России и Японии во главе с Артемом Недолужко из Европейского университета в Санкт-Петербурге в течение 2021–2025 годов собрала на острове Беринга более 1500 костей. Почти треть из них принадлежала стеллеровым бакланам, которые до этого были представлены в музеях лишь шестью чучелами и небольшим количеством останков.

Для анализа отобрали ребро и лучевую кость двух особей, датированных радиоуглеродным методом. Из обоих образцов удалось выделить ДНК и de novo собрать полный митохондриальный геном длиной 16895 пар оснований. Он включает 13 генов, кодирующих белки, два гена рибосомной РНК и 22 гена транспортной РНК.

Филогенетический анализ подтвердил принадлежность стеллерова баклана к роду Urile. Новая линия, согласно полученным данным, выделилась около 6,72 миллиона лет назад, в эпоху миоцена. Это могло быть связано с изменениями температуры океана и течений. Ближайшие сохранившиеся родственники вымершего вида — беринговы бакланы.