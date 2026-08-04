Учёные предложили постепенно сократить население Земли до четырёх миллиардов человек к 2200 году, чтобы снизить критическую нагрузку на ресурсы и экосистемы. По их мнению, нынешний уровень потребления становится всё менее устойчивым, и бесконечный рост невозможен с точки зрения экологии. Об этом сообщило Daily Mail .

Группа исследователей проанализировала динамику: за последнее столетие численность людей выросла примерно с двух до восьми миллиардов, что создало колоссальное давление на природные системы. Авторы работы подчеркнули, что речь не идёт о принудительных мерах или жёстких ограничениях. Вместо этого специалисты предлагают расширять доступ женщин в развивающихся странах к программам планирования семьи, что приведёт к естественному снижению рождаемости.

По их данным, за последние 50 лет, когда население планеты удвоилось, объём выбросов углекислого газа вырос более чем вдвое, биоразнообразие сократилось примерно наполовину, а потребление энергии увеличилось втрое. Если текущая динамика сохранится, к концу XXI века на Земле могут проживать 11,4 миллиарда человек, что грозит усилением загрязнения пластиком и химическими веществами. В качестве успешных примеров учёные приводят Южную Корею и Иран, где государственная поддержка планирования семьи позволила заметно снизить рождаемость за короткий срок.

При этом специалисты признают, что сокращение числа молодых людей создаст новые вызовы: старение населения способно привести к дефициту работников и замедлению экономического роста. В Южной Корее уже сейчас более пятой части жителей старше 65 лет. Несмотря на вероятные экономические трудности, исследователи настаивают, что с экологической точки зрения бесконечное увеличение потребления невозможно. По актуальным оценкам, сегодня на планете проживает более 8,3 миллиарда человек, и за последние десятилетия использование природных ресурсов и ископаемого сырья выросло в разы.