Международная группа ученых пришла к выводу, что глубокий сон способен защищать мозг от ухудшения памяти и замедлять развитие болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В течение трех лет специалисты наблюдали за 60 пациентами с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести. Ночью они регистрировали активность мозга и измеряли уровень орексина — нейромедиатора, который отвечает за бодрствование и в норме снижается во сне. Оказалось, что чем выше был уровень орексина, тем быстрее у участников ухудшались память, мышление и психическое состояние.

При этом у пациентов с более выраженными мозговыми волнами глубокого сна негативное влияние орексина проявлялось слабее. По словам ученых, качественный глубокий сон помогает снизить активность орексиновой системы и делает мозг более устойчивым к процессам, связанным с болезнью Альцгеймера.

Авторы отмечают, что препараты, снижающие активность орексина, уже применяют для лечения бессонницы, а сейчас их изучают как потенциальное средство против болезни Альцгеймера. Исследователи полагают, что улучшение качества глубокого сна может стать одним из способов замедлить прогрессирование заболевания.