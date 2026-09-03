В космосе нашли невидимый объект массой в миллион Солнц: он не излучает света и ставит ученых в тупик

Астрономы обнаружили в космосе массивный объект, который не испускает света, но его масса сопоставима с миллионом солнечных. Открытие описано в журнале Nature Astronomy (NA).

Найти структуру удалось благодаря гравитационному линзированию: ее тяготение искажает пространство-время и меняет путь света от галактики, расположенной на заднем плане. Для наблюдений объединили данные нескольких радиоинтерферометров — Green Bank Telescope, Very Long Baseline Array и Европейской сети со сверхдлинными базами. Это позволило создать виртуальный телескоп размером с Землю, способный уловить слабое гравитационное влияние объекта.

Сейчас ученые рассматривают два объяснения. По первой версии, найден сгусток темной материи, причем его размер примерно в сто раз меньше, чем у всех ранее известных подобных структур. Вторая гипотеза допускает, что это компактная неактивная карликовая галактика. Пока данных недостаточно, чтобы выбрать один из сценариев.

Результаты наблюдений помогут проверить модель холодной темной материи, описывающую формирование галактик. Если удастся найти целую популяцию таких объектов, ученые смогут сравнить их количество с теоретическими расчетами и уточнить природу темной материи.