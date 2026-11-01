Вдвое быстрее людей: вороны принимают зрительные решения за 235 миллисекунд

Вороны обрабатывают зашумленный зрительный сигнал за 235 миллисекунд — примерно вдвое быстрее людей и макак. К такому выводу пришли немецкие исследователи, работа которых опубликована в журнале Science . Ученые также обнаружили у птиц нервные клетки, кодирующие направление и выбор ответа по принципу, который ранее связывали с мозгом млекопитающих.

В эксперименте Андреаса Нидера и Филиппа Шмидбауэра из Тюбингенского университета участвовали две вороны. Птицы смотрели на экран и определяли, в какую сторону направлено большинство точек. В среднем они отвечали правильно в 75% случаев, а при хорошо согласованном сигнале точность достигала 99%. Сложность задания почти не влияла на скорость реакции.

В нидопаллиуме — области, которую считают аналогом префронтальной коры приматов, — исследователи зафиксировали клетки, связанные с определенными направлениями. Их активность начинала различаться уже через 70 миллисекунд после появления сигнала. Момент принятия решения определялся постоянным порогом, хотя тот не оставался полностью неизменным. По характеру работы механизм напоминал процессы у приматов, однако сформировался у птиц независимо, в ходе эволюции.

Быстроту реакции ученые связывают с высокой плотностью клеток в паллиуме и эффективной обработкой зрительной информации. Дополнительную роль, по их предположению, сыграл естественный отбор, способствовавший развитию у ворон очень быстрого управления движениями на основе визуальных данных.