Всего 20 минут на велотренажере или дневной сон спасают память после бессонной ночи: неожиданные выводы ученых

Ученые Макгиллского университета выяснили, что короткая физическая тренировка или дневной сон помогают смягчить негативное влияние недосыпания на память. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

В эксперименте участвовали 54 здоровых добровольца. После 30 часов бодрствования их разделили на три группы: первая 20 минут занималась на велотренажере, вторая спала днем полтора часа, третья не получала никаких восстановительных процедур.

Через три дня тесты показали, что у участников первых двух групп результаты были примерно на 22% выше, чем у контрольной. При этом механизмы восстановления различались: дневной сон помогал мозгу восстанавливать способность к запоминанию, а физическая нагрузка позволяла эффективнее использовать оставшиеся ресурсы.