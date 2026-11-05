Профессор физики Виталий Ванчурин предложил рассматривать Вселенную как гигантскую обучающуюся нейросеть, и с точки зрения этой гипотезы привычная свобода воли может быть лишь иллюзией. Об этом он рассказал «Газете.ru ».

По мнению ученого, если описать мир единой математической моделью, в нее придется включить не только физические процессы, но и самого человека: люди не находятся за пределами Вселенной и не могут существовать независимо от законов, по которым она развивается.

Ванчурин сравнил проблему с вопросом о наблюдателе в квантовой механике. Пока исследователь рассматривает систему извне, ее поведение можно описывать математически, но когда наблюдатель сам становится частью системы, возникают дополнительные сложности. Именно здесь и появляется вопрос о свободе выбора: физик считает, что человек может ощущать себя хозяином собственных решений, хотя его поведение остается частью общей динамики Вселенной. По словам ученого, точно предсказать, куда пойдет система, нельзя, в ее динамике есть случайность, поэтому и возникает ощущение, что выбор был сделан.

Идея не возникла на пустом месте: в 2020 году Ванчурин опубликовал работу «Мир как нейронная сеть», где предложил рассматривать фундаментальные процессы через принципы машинного обучения. В этой модели есть переменные, сравнимые с настройками нейросети, и скрытые состояния, отвечающие за ее динамику; автор исследовал, как такой подход может воспроизводить некоторые особенности квантовой механики и общей теории относительности.