Загадочные подземные туннели нашли в Африке и на Среднем Востоке

В Африке и на Среднем Востоке исследователи из Германии наткнулись на странные подземные туннели. Кто создал эти проходы, до сих пор остается загадкой, сообщило издание Futurism.

Эксперты из Университета Майнца полагают, что эти подземные структуры возникли благодаря деятельности неизвестного организма. Они допускают, что создатели этих туннелей могли вымереть, так как их возраст варьируется от одного до двух миллионов лет.

Размеры этих ходов крайне малы: как правило, они проделаны в мраморных или известняковых породах. Обычно их протяженность составляет около 2,5 см, а ширина — всего 0,5 мм.

Впервые подобные подземные ходы были найдены в Намибии 15 лет назад. Позже аналогичные находки были сделаны в Саудовской Аравии и Омане.

Результаты проведенного исследования опубликовали в научном издании Geomicrobiology.

Ранее сообщалось, что китайские ученые воссоздали облик жившего 16 тыс. лет назад человека.