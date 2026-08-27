Затонувший груз стал домом для кораллов и рыб: неожиданная находка экспедиции NOAA на дне Мексиканского залива

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили на дне Мексиканского залива затонувший грузовой контейнер с бытовой техникой. Находка была сделана в 2017 году во время экспедиции на судне Okeanos Explorer на глубине около 1,5 км.

Первоначально сонар указывал на объект, похожий на затонувшее судно. Однако спущенный дистанционно управляемый аппарат зафиксировал разбросанные по песчаному дну белые предметы и красный контейнер. Приборами оказались холодильники, морозильные камеры и стиральные машины. Часть техники была повреждена при падении. На одном из устройств исследователи заметили табличку с инструкцией по эксплуатации.

В документах погружения отмечалось, что контейнер имел номер ITLU733016 и, вероятно, перевозил технику разных марок для последующей переработки. По мнению специалистов, груз мог сорваться с судна во время шторма. Рядом с контейнером лежали другие приборы, образовавшие поле обломков. Экипаж дал находке название Deep Clean — «глубокая уборка».

Исследователи обратили внимание, что затонувший груз стал частью местной среды: на металлических конструкциях закрепились кораллы и гидроиды, а в тени контейнера укрывалась крупная рыба. По словам ученых, даже удаленные участки морского дна испытывают воздействие человеческой деятельности.